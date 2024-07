Ufficiale, Civitavecchia stoppa la provincia Porta d'Italia • Terzo Binario News

Con 16 voti favorevoli, 6 contrari e un astenuto, il consiglio comunale di Civitavecchia ha detto no all’istituzione della provincia Porta d’Italia insieme a Fiumicino.

Lungo il dibattito all’aula Pucci, in cui la maggioranza giallorossa con in testa il sindaco Piendibene hanno illustrato il perché del provvedimento che rappresenta una mazzata sulle ambizioni autonomiste di una serie di comuni in primis quello di Fiumicino.

Dai consiglieri di minoranza, che con Tedesco sindaco avevano spinto per il nuovo soggetto amministrativo, le motivazioni della bontà della scelta.

Il Pincio però ha detto no per via di una mancata condivisione e Piendibene in particolare ha sottolineato come “questa nuova provincia interessasse soprattutto i primi cittadini di Fiumicino e Santa Marinella, rispettivamente Mario Baccini e Pietro Tidei”.