Ubriaco e armato di due mazzette da muratore crea il panico sul bus • Terzo Binario News

Arrestato dai carabinieri un romeno 50enne senza fissa dimora

Ieri sera, diverse chiamate al 112 hanno segnalato la presenza di un uomo che dava in escandescenze a bordo di un autobus Atac in marcia su via delle Ebridi, a Ostia.

I Carabinieri della Compagnia di Ostia sono intervenuti e hanno fermato un cittadino straniero, in evidente stato di agitazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, armato di due mazzette da muratore.

Ha tentato di opporsi all’identificazione, divincolandosi violentemente e minacciando i Carabinieri che sono riusciti a contenerlo e portarlo in caserma. L’uomo, un 50enne romeno senza fissa dimora, è stato arrestato e questa mattina è stato condotto presso le aule del Tribunale di piazzale Clodio.