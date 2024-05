Picchia la compagna che lavora al San Paolo di Civitavecchia, torna lì e i poliziotti lo arrestano • Terzo Binario News

Lui è un 50enne civitavecchiese, lei una 48enne e insieme hanno quattro figli: il litigio scaturito dalla gestione della più piccola

Picchia la compagna che lavora in ospedale e quando torna per finire di regolare i conti trova i poliziotti che lo arrestano. Le manette sono scattate per un 50enne di Civitavecchia, accusato secondo quanto ricostruito dagli agenti per aver volato l’articolo 572 del Codice Penale ovvero i maltrattamenti in famiglia.

I fatti si sono consumati qualche giorno fa presso il reparto di Ostetricia del San Paolo dove la 48enne lavora.

Qui l’ex compagno si è presentato e, dopo averla fatta chiamare e uscire nell’atrio, qui si è consumato un alterco violento. Secondo quanto riferito dalla donna, lui l’avrebbe colpita con pugni e schiaffi.

A lei non è rimasto altro da fare che scendere di qualche piano e farsi refertare nel Pronto Soccorso dello stesso nosocomio, dal quale ha ricevuto alcuni gironi di prognosi.

Nel frattempo sono stati chiamati gli agenti del Commissariato e, una volta arrivati, l’hanno convinta a sporgere denuncia. Motivo del contendere, sarebbe la gestione dell’ultima dei quattro figli avuti dalla coppia che, secondo l’uomo, lei gli impedirebbe di vedere.

Il 50enne tuttavia, dopo le botte, ha promesso che sarebbe tornato nel reparto e non è apparsa in lui la volontà di chiarire, anzi. Sembra proprio che le sue intenzioni fossero bellicose tanto quanto quelle precedenti. Forti della denuncia appena vidimata, sono arrivati anche lo ad Ostetricia dove, mettendo in difficoltà il personale, pretendeva di vedere ancora l’ex compagna.

Tra l’altro erano in corso le visite dei parenti nel reparto e dunque ha creato imbarazzi alle diverse persone presenti in quel momento e infine dando ancora in escandescenze. «Resto qui fintanto che lei non arriva» avrebbe detto lui ma invece della ex ha trovato gli agenti che lo hanno ammanettato procedendo all’arresto differito. Stando a quanto si apprende, per il 50enne è il primo episodio di questa gravità, che tuttavia lo ha fatto finire lo stesso nelle camere di sicurezza degli uffici di viale della Vittoria in attesa della decisione del giudice.