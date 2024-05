Precipita dal ponte: morto 21enne • Terzo Binario News

È precipitato da un ponte. Un giovane di 21 anni è morto. L’allarme è giunto quando ancora non erano le 5. Il corpo è stato rinvenuto in via Aurelia, all’altezza del civico 80. Sul posto gli agenti del commissariato Prati e della Polizia locale del gruppo XIII Aurelio, impegnati nelle operazioni di viabilità.

La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Da una prima ricostruzione, dalle immagini delle telecamere di un hotel situato in zona, emerge che alle 4,18 il giovane sia caduto dal ponte. Al vaglio le ipotesi del caso, tra le quali quelle dell’estremo gesto.

c.b.