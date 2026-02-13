Tutto pronto per il Carnevale storico a Tolfa: la sfilata dei carri domenica pomeriggio • Terzo Binario News

La speranza è che il meteo di domenica sia clemente, che – come da previsioni – la pioggia conceda una tregua così da garantire il regolare svolgimento dell’atteso Carnevale storico tolfetano.

Come spiega la sindaca Stefania Bentivoglio (che peraltro sarà pure lei in maschera come tutta la banda “Verdi” da lei diretta) siamo “alla trentesima edizione dei carri di Carnevale, una tradizione che in realtà, sotto altre forme, scivola molto più indietro nel tempo, con i giovedì grasso organizzati dalla sezione femminile della Croce Rossa”.

“Un carnevale artigianale e inclusivo – continua – , fatto dalle mani di tanti volontari che diventano falegnami, saldatori, carpentieri, pittori, artisti a tutto tondo. E poi ci sono le sarte, le estetiste e le parrucchiere. Ogni anno con lo spirito di creare un momento di profonda socialità e coinvolgimento. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che si mobilitano per offrire tanto divertimento, colore e attrazione e alla Rete di Impresa Borgo Experience e ai commercianti che contribuiscono a sostenere l’evento. La partenza è alle ore 14.30 dal rione Poggiarello”.

Ad aprire la sfilata sarà il gruppo dei balli dell’800 con i loro abiti d’epoca. A seguire (secondo l’ordine d’uscita sorteggiato domenica mattina) i tre carri, circondati e seguiti da decine di persone, grandi e piccole, mascherate.

La banda ha deciso di ricreare il magico mondo di “The Circus”, con tanto di tendone da cui usciranno degli ospiti davvero speciali! Ecco che spuntano una giraffa altissima, una scimmietta dispettosa, un leone maestoso, un coccodrillo curioso… e persino un enorme elefante! Ad aprire la fantastica parata mascherata sarà il meraviglioso Centro Artistico di Balletto di Marilena Ravaioli, con una squadra di pagliacci danzanti,

E poi, lei la regina del circo, Moira Orfei accompagnata dal rullo di tamburi. E ancora tutti personaggi tipici dello spettacolo circense: l’uomo cannone, i forzutui, le mime, i pagliacci, idomatori, i trapezisti, i maghi e perfino la donna barbuta!

A siglare il magico mondo del circo l’ultimo carretto, il più più amato da tutti: pop corn, zucchero filato e dolciumi per grandi e piccini!

D’altro genere l’dea del megagruppo Panico Paura (nella foto la versione 2025) che quest’anno ha scelto un tema particolare, che offre una narrazione potente ma allo stesso tempo versatile, capace di toccare modelli profondi, conflitti etici e simbolismi visivi forti. Angeli e Demoni: la lotta eterna tra bene e male. La realizzazione del carro ha avuto un tempo brevissimo che ha messo il gruppo a dura prova dovendo focalizzare idee e tempi. Come ogni anno il lavoro si è concentrato nei fine settimana e nelle lunghe, fredde e purtroppo piovose giornate e serate. “Non sono mancati momenti di forte divertimento, scambi di idee e voli dall’alto, ma d’altronde siamo non siamo angeli e demoni – dicono dall’organizzazione-?La figura degli angeli e dei demoni è presente in molte culture e religioni, rappresentando le forze del bene e del male che si contrappongono nell’universo. Abbiamo voluto portare l’attenzione proprio sulla dualità di ognuno di noi con la costante battaglia tra il bene e il male che si presenta in ogni situazione. Si vedranno maestose ali bianche ed ali nere che si sfideranno, danzeranno, suoneranno sempre insieme, un connubio surreale ma vero. Tutti capitanati da un’entità superiore, rivisitata, maestosa , carismatica e ironica. Il contrasto angeli/demoni creerà un’atmosfera ricca di suspense e mistero, ma dimostrerenno come si può collaborare, creare, divertirsi ma soprattutto volare insieme”.

Sono infine gli Scacchi il tema del carro allegorico del Gruppo Scout di Tolfa, nato come un viaggio onirico e metaforico nel mondo degli scacchi, un universo fatto di strategia, visione, attesa e immaginazione. Gli scacchi diventano qui linguaggio simbolico: una grande scacchiera in movimento dove ogni figura ha un ruolo, un valore, una responsabilità.

Il progetto è il frutto di un lavoro corale, autenticamente scout, che ha coinvolto capi, ragazzi, bambini, genitori, simpatizzanti e gli operatori del Polo Culturale. Ognuno ha donato ciò che aveva: competenze tecniche, fantasia creativa, visione educativa e, soprattutto, tanto tempo e duro lavoro condiviso. Le maschere, interamente realizzate a mano, rappresentano pedoni, re e regina, torri, alfieri e cavalli, ma vanno oltre la semplice raffigurazione dei pezzi: evocano le scacchiere interiori, gli ingranaggi mentali, la logica e l’intuizione che guidano ogni mossa di un giocatore di scacchi, così come ogni scelta nella vita.

“Questo carro non è solo una festa – il commento del Gruppo -ma un gesto di amore verso il territorio, un motivo di orgoglio per gli Scout di Tolfa, che ancora una volta celebra la creatività, la collaborazione e il legame profondo con la propria comunità”.