 Cherry e Teo, due età e taglie diverse e lo stesso bisogno di una casa amorevole • Terzo Binario News

Cherry e Teo, due età e taglie diverse e lo stesso bisogno di una casa amorevole

Feb 14, 2026 | Animali, Associazionismo, Sociale

Mi chiamo CHERRY,  sono una bellissima incrocio boxer nata 1.1.2024 di taglia medio/grande . Sono giovane e piena di energia, brava con i maschi e molto socievole con chi conosco, con gli estranei tendo a fare la guardia.

Cerco una famiglia che mia dia tanto amore, esperta e consapevole.

SONO  ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA
Venite a conoscermi , previo appuntamento,  presso il rifugio della  
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297  
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it siamo in FB   e   X @LNDC_MI   INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno.

NESSUNO, MA PROPRIO NESSUNO HA ANCORA CHIAMATO PER LUI.
AIUTATECI…  PER FAVORE…HA SOLO NOI PER SPERARE IN UN FUTURO…
AIUTIAMOLO CONDIVIDENDO QUESTO POST  TEO, UN TESORO DI AMORE CHE ASPETTA SOLO TE  TEO CERCA CASA 

Sta aspettando da troppo tempo… e merita finalmente il suo riscatto!
Teo è un cagnolino allegro, affettuoso e pieno di voglia di vivere Adora le passeggiate e impazzisce per l’acqua: tuffarsi è la sua passione!  È dolcissimo, ama il contatto e sogna una famiglia che lo faccia sentire importante, amato, parte di qualcosa di vero  • Taglia medio contenuta • Età: 5 anni • Castrato