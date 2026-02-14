Cherry e Teo, due età e taglie diverse e lo stesso bisogno di una casa amorevole • Terzo Binario News

Mi chiamo CHERRY, sono una bellissima incrocio boxer nata 1.1.2024 di taglia medio/grande . Sono giovane e piena di energia, brava con i maschi e molto socievole con chi conosco, con gli estranei tendo a fare la guardia.

Cerco una famiglia che mia dia tanto amore, esperta e consapevole.

SONO ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscermi , previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno.

NESSUNO, MA PROPRIO NESSUNO HA ANCORA CHIAMATO PER LUI.

AIUTATECI… PER FAVORE…HA SOLO NOI PER SPERARE IN UN FUTURO…

AIUTIAMOLO CONDIVIDENDO QUESTO POST TEO, UN TESORO DI AMORE CHE ASPETTA SOLO TE TEO CERCA CASA

Sta aspettando da troppo tempo… e merita finalmente il suo riscatto!

Teo è un cagnolino allegro, affettuoso e pieno di voglia di vivere Adora le passeggiate e impazzisce per l’acqua: tuffarsi è la sua passione! È dolcissimo, ama il contatto e sogna una famiglia che lo faccia sentire importante, amato, parte di qualcosa di vero • Taglia medio contenuta • Età: 5 anni • Castrato