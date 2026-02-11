Coppa Italia, San Basilio corsaro allo Scoponi: 2-0 sul Tolfa • Terzo Binario News

(foto Nicoletta Vittori) – La corsa del Tolfa verso le semifinali di Coppa Italia Promozione subisce una frenata brusca. Ieri allo Scoponi i biancorossi hanno perso 2-0 contro il Real San Basilio nella gara di andata dei quarti di finale con due reti subite nel primo tempo e ora il ritorno al Francesca Gianni del 25 febbraio diventa una montagna difficilissima da scalare.

La partita è stata appannaggio dei collinari fin dall’inizio mentre gli ospiti hanno avuto il merito di ottimizzare le occasioni capitate. Già all’11’ Manuel Vittorini può sbloccare il risultato ma tu per tu con il portiere romano calcia fuori. Poco dopo su un calcio d’angolo il colpo di testa di Benedetti finisce fuori. Poi esce fuori il San Basilio. Punizione da 35 metri e mentre il numero uno collinare De Clementi stava preparando la barriera è arrivato il fischio dell’arbitro. Conclusione sotto la traversa, De Clementi ha respinto ma sul tiro si è avventato Tortolano per lo 0-1. Raddoppio romano al 41’ con una distrazione difensiva che consente a Sciamanna di realizzare lo 0-2. Nella ripresa, l’andamento della partita non cambia, con il Tolfa sempre padrone del campo e nemmeno l’espulsione per doppia ammonizione di Ceccarini al 17’ serve a scardinare la difesa nomentana. Nel caso, Manuel Vittorini se ne stava andando tuto solo in porta ed è stato atterrato da dietro. Sulla punizione successiva di Vittorini il portiere rinvia male, Paolessi si ritrova la porta vuota ma manca la conclusione. «Loro son stati bravi a concretizzare le occasioni avute – commenta il direttore sportivo tolfetano Marcello Smacchia – senza tuttavia mai impensierirci nonostante un bel fraseggio. I gol ce li siamo fatti da soli».

Tolfa: De Clementi, Benedetti, Ficorella (28’st Monteneri), Paolessi (28’st Miguel Vittorini), Colace (21’st Selvaggio), Salvato, Manuel Vittorini, Nuti, Bernardini, Converso, Quinti (39’st Pasquini). A disp. Di Camillo, Bevilacqua, Gaudenzi, Ianari, Costa. All. Emiliano Cafarelli.

Real San Basilio: Cecchetti, Chivu (25’st Di Giosia), Pompei, Menicucci (25’st Parlagreco), Fiscaletti, Ceccarini, Zitelli, Mereu, Sciamanna (19’st Razzini), Tortolano (28’st Collacchi), Modugno (23’st Cardellini). A disp. Gasperetti, Baldinelli, Iovinella, Ciciretti. All. Massimiliano Torrice.

Arbitro Lorenzo Monti di Ciampino

Reti: 28’pt Tortolano, 41’pt’ Sciamanna. Espulso Ceccarini (SB) al 17’st per doppia ammonizione.