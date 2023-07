Tutti nudi per amore sul palco a Cerveteri: sabato c'è “A Naked Love” • Terzo Binario News

Spettacolo al Suncave Gardens sul filo conduttore delle nudità

L’opera teatrale di Gabriele De Pasquale in scena al teatro

dell’originale struttura nel verde nelle campagne di Cerveteri. Per

essere sé stessi.

“A Naked Love” – l’amore a nudo – lo spettacolo teatrale di Gabriele

De Pasquale approda sabato 22 luglio a Suncave Gardens, splendida

struttura nelle campagne di Cerveteri.

Un’opera pluripremiata che ruota attorno ai temi di amore e corpo e che trova nello splendido teatro del Suncave Gardens, tra alberi e grotte scavate nel tufo, una location ideale.

La nudità, con tutte le sue implicazioni, costituisce infatti il filo

conduttore tra la struttura e l’opera che si dipana in dieci quadri in

ognuno dei quali si rappresenta un tipo di amore con l’obiettivo di

interrogarsi sul rapporto col proprio corpo, sulla sessualità e

soprattutto sull’amore.

A Suncave Gardens, struttura votata da anni al naturismo, lo

spettacolo “A Naked Love”, già andato in scena in molti teatri

italiani, verrà rappresentato in una versione ad hoc che prevede il

coinvolgimento di persone del pubblico, una versione già sperimentata

con successo a Milano.

Teatro nella natura quindi il 22 luglio 2023 a Suncave Gardens per

indagare su se stessi. Un’occasione unica anche per scoprire di

persona quanto offre Suncave Gardens, dalla piscina agli alloggi

articolati in stanze e un cottage nella tenuta, dal buon cibo all’orto

biologico. Ad ideare questo luogo, che negli anni si è andato via via

arricchendo, è Leslie Tosi Poleri. Già soprano lirico, figlia d’arte,

con all’attivo spettacoli importanti in prestigiosi teatri

lirici,Leslie si dedica alla struttura con passione.

“Suncave Gardens – ci tiene a sottolineare Leslie – è un posto dove tu

puoi venire ad essere chi sei. E’ il posto dove ognuno può essere se

stesso, senza maschere. E’ un posto che ripropone in maniera

sostanziale un modo di rapportarsi con la natura e con gli altri. Lo

spettacolo “A Naked Love” – aggiunge – si rivela così come una

estensione artistica di relazione e amore che si sposa al meglio con

il luogo”.

Lo spettacolo “A Naked Love”, che a Suncave Gardens è organizzato in

collaborazione con l’Associazione Unione Naturismo Ambiente Italia-

UNAIT, è senz’altro una proposta teatrale interessante. “Il mio

obiettivo – spiega il regista Gabriele De Pasquale – è far cadere le

corazze

che tutti noi indossiamo, per far sì che ognuno sia se stesso e in

questa chiave lo strumento della nudità mi è venuta naturale”.

L’evento è proposto con varie formule: il primo giornata a Suncave

Gardens, ingresso piscina e spettacolo: il secondo solo spettacolo

Suncaves Gardens offre una location straordinariamente bella e unica

per concerti, video, conferenze, seminari, matrimoni o qualsiasi altra

attività che richieda un’atmosfera particolare e invitante. E’ dotata

di una piscina, di alloggi tra stanze e un cottage, di un teatro da

150 posti che si affaccia su una grotta etrusca di 120 metri quadri

circondata da giardini con alberi da frutto e piante selezionate. I

prodotti serviti, trasformati e serviti con creatività e amorevole

alchimia, provengono dall’orto biologico della struttura. Si

aggiungono prodotti selezionati, tra cui latticini, delle migliori

aziende del territorio.

Gabriele De Pasquale: regista televisivo ed autore teatrale. Suoi

alcuni degli spot nazionali più celebri dagli anni Novanta ad oggi. Le

sue ricerche di sperimentazioni visive e comunicative trovano un nuovo

slancio dopo due collaborazioni importanti: con Wim Wenders e

Michelangelo Antonioni nel 1995 per il film “Al di Là delle nuvole” e

nuovamente con Wim Wenders nel 2008. E’ Direttore Artistico della

Compagnia Teatrale “Sopra Le Righe”. Nel 2019 riceve il Premio della

Critica al Concorso Nazionale del Musical Originale con la sua opera

“Per il tuo amore”.