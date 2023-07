Black out al centro di Cerveteri: cavi elettrici in fiamme • Terzo Binario News

Sul posto i Vigili del Fuoco di Cerenova e una squadra della Multiservizi Caerite

Cavi elettrici in fiamme in piazza Risorgimento a Cerveteri con il centro storico cerite che ora è senza corrente, qualche inquilino è sceso in piazza e si è reso necessario l’intervento dei pompieri.

Momento di trambusto nella piazza del comune, dove i cavi di corrente si sono incendiati mandando in corto le attività e le abitazioni della zona.

Sul posto i Vigli del Fuoco di Cerenova e una squadra della Multiservizi Caerite, in attesa che si riesca a ripristinare l’erogazione di energia.