Calendario ricco di appuntamenti per la "Montalto Summer 2023" • Terzo Binario News

Con “Montalto Summer 2023” l’amministrazione comunale presenta una serie di eventi, rivolti a tutte le fasce di età, che fino a settembre vivacizzeranno l’estate coinvolgendo un ampio pubblico.

Uno degli appuntamenti clou è la XXXIV edizione della Sagra del melone organizzata dall’Assessorato al Commercio e l’Asd Nuova Pescia Romana che si terrà dal 28 al 30 luglio a Pescia Romana e sarà l’occasione per degustare un nostro prodotto di eccellenza. Tre giorni in cui oltre al mercatino e allo stand gastronomico, i visitatori potranno immergersi nel cuore della Sagra che sarà arricchita con artisti di strada, musica, intrattenimenti per bambini, escursioni e altro ancora. A conclusione della manifestazione domenica 30 luglio è previsto uno spettacolo pirotecnico.

La rassegna “Montalto Summer” vede in calendario anche laboratori per bambini, che saranno organizzati a Montalto Marina (Centro servizi via Tevere), a cura del Bianconiglio, e a Pescia Romana con l’associazione Musicarte, offrendo ai più piccoli l’opportunità di divertirsi e imparare attraverso attività ludico-ricreative.

Non mancheranno le visite guidate con la rassegna “Passaeggi di tempo” che a partire dal 21 luglio ci porteranno a vivere delle vere e proprie esperienze per conoscere il territorio. Le iniziative estive coinvolgono anche i due Centri anziani di Montalto e Pescia Romana con serate danzanti al Centro Servizi di via Tevere e al centro anziani di Pescia Romana; un’occasione per socializzare e ballare.

Sempre a Pescia Romana il 7 agosto (Borgo Vecchio) l’appuntamento è con la comicità di Alberto Farina con il suo nuovo spettacolo “La mia famiglia e altre volgarità”: con la sua inconfondibile aria da giovane scapestrato, Alberto Farina racconterà al pubblico aneddoti più o meno verosimili della sua stravagante famiglia e della sua controversa vita di coppia.

Il mese di agosto si aprirà con “Montalto Music Summer” la rassegna di eventi musicali programmati sulla spiaggia a Piazzale Tirreno. Il primo appuntamento è il 2 agosto con Paolo Noise di Zoo di 105 che promette di far ballare il pubblico, mentre venerdì 4 agosto a grande richiesta torna“Nostalgia ’90”, che farà rivivere i grandi successi di quegli anni offrendo una serata indimenticabile. La magia della musica si ripete il 10 agosto con il tradizionale appuntamento “La notte dei desideri: concerto sotto le stelle” con Andrea De Simone (violino elettrico), Fabrizio Dottori (sax) e Dj Lorenzo Pinci, una serata coinvolgente con un’atmosfera unica sotto le stelle.

Per gli amanti del Raggaeton l’appuntamento è per il 12 agosto con “Raggaeton party live” mentre domenica 13 agosto sarà la volta dei Galileo Queen Tribute , la Cover band dei Queen che ci guiderà in un emozionante viaggio attraverso la più bella musica di Freddie Mercury. La rassegna “Montalto Summer” riserva anche una serata energica e coinvolgente dedicata ai più giovani (18 agosto Piazzale Tirreno) con l’apertura di Timido & Band che proporrà le più grandi hit degli ultimi 10 anni e a seguire sul palco arriverà Whtrsh aka Banana il Dj ufficiale di Coez.

Novità di quest’anno la cena medioevale, organizzata dalla Proloco Montalto e Pescia, che si svolgerà a Piazza Felice Guglielmi il 5 agosto al centro storico di Montalto e sarà allietata da musici, artisti e figuranti.

«Un calendario pensato per divertirsi e trascorrere delle serate coinvolgenti, dichiara il delegato al turismo Emanuele Miralli. Nel mese luglio con il progetto “Storie e sapori – dalla rete al pescatore” dedicato alla valorizzazione della piccola pesca e del pescato locale e con la sagra del melone puntiamo a far conoscere il nostro territorio promuovendo le tipicità dei nostri prodotti.

Nel mese di agosto invece sono previsti eventi tesi a vivacizzare il soggiorno dei turisti rivolgendosi ad ogni fascia di età passando dai laboratori per bambini, alle escursioni e visite turistiche fino ad arrivare a serate musicali di vario genere.

Filo conduttore di questa estate è la nostra amata Madonna dello Speronello, protettrice dei pescatori, protagonista di una serie di incontri che hanno visto l’esecuzione da parte delle Pink Ladies di un’immagine della vergine Maria realizzata con il sale così apprezzata da ottenere il titolo di “Blue Ambassador” nell’ambito del progetto Bluetour promosso da Italian Blue Tour e dalla Lega Navale Italiana. Una ulteriore novità riguarderà lo spettacolo pirotecnico la sera del 15 agosto: i fuochi d’artificio brilleranno in cielo con una scenografia che nei colori e nelle forme simboleggia la Madonna dello Speronello. Ringrazio tutti le Associazioni e tutte le persone del territorio che si sono rese disponibili a collaborare – conclude Emanuele Miralli – per valorizzare le bellezze della nostra terra».

Il 25 e 26 agosto in collaborazione con il Comitato del Centro Storico torna “Montalto Tra le Mura”,un evento che coinvolgerà tutto il centro storico con un mercatino, intrattenimenti musicali, artisti di strada e un percorso con le candele che permetterà al visitatore di passeggiare ammirando vicoli e piazze di tutto il centro storico da Viale Garibaldi fino a Piazza Felice Guglielmi: una suggestiva esperienza culturale per immergersi nella storia e nell’atmosfera di Montalto.

Gli eventi estivi coinvolgono anche il Parco Naturalistico e archeologico di Vulci con un lungo programma organizzato da Fondazione Vulci consultabile sul sito e sulle pagine social del parco.

La rassegna “Montalto Summer” è dunque l’occasione perfetta per vivere un’estate ricca di divertimento, cultura e tradizioni a Montalto di Castro e Pescia Romana.

Punti di informazione turistica

Montalto di Castro

Via Tirrenia 1

380 7683227

Montalto Marina

Centro servizi via Tevere

0766 802981

Pescia Romana

Via della Pace

0766 830932

www.visitmontalto.it

Facebook: Montalto Eventi