Turista portoghese molestata a viale Garibaldi, arrestato un 65enne campano a Civitavecchia • Terzo Binario News

Avvicina con una scusa una turista portoghese e poi la baci senza consenso. Per questo è stato arrestato ieri dai Carabinieri un 65enne campano senza fissa dimora.

I fati si sono consumati in viale Garibaldi. Quando l’uomo si è avvicinato troppo lei è scoppiata in lacrime, attirando l’attenzione dei passanti.

Una giovane ha chiamato il 112 e il caso ha voluto che una pattuglia del Radiomobile dell’Arma fosse di passaggio in quel momento.

Al campano è stata contestata la quasi flagranza di reato, per il quale è stato fermato e poi portato al carcere di Aurelia a disposizione della magistratura.