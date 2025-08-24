Santa Lucia, il quartiere dimenticato di Civitavecchia con le buche e senza luce • Terzo Binario News

L’assessore Scilipoti: “Gli abitanti hanno ragione ma non so quando si potrà intervenire”

Buio, buche e disagi: guai che capitano in ogni quartiere ma che si amplifica che la zona in questione è periferica come quella di Santa Lucia, quartiere di Civitavecchia dislocato lungo la Braccianese Claudia.

In particolare il focus è sulla strada numero 1, che incrocia la consolare all’altezza del km 39. Infatti dal 20 febbraio 2023 la giunta Tedesco l’ha inserita fra le vie comunali mentre prima era privata.

Di conseguenza ora tocca al Pincio intervenire perché le problematiche sono tante e la sensazione è quella di sentirsi abbandonati al proprio destino.

Un decina di abitanti si è riunita per far presenti quali fossero le questioni principali: «Il fondo stradale è la priorità più urgente – dicono – perché la via la percorriamo svariate volte al giorno e il rischio di danneggiare le vetture non è solo concreto ma frequente. Non tutti possiedono suv, crossover o pick-up, cioè i mezzi a ruote alte che permettono di attraversare zone scoscese. Quindi pneumatici e sospensione sono iper-sollecitati con la conseguenza di procurare danni. E vivere qui, senza auto, rischia di farci isolare dal mondo perché se è vero che i bus di Csp arrivano almeno sulla Braccianese, resta il problema della frequenza e gli orari ballerini».

Insomma le noie si sommano l’una sull’altra: «Fintanto che la strada numero 1 è rimasta privata, la questione era solo nostra. Ora non è più così e dopo due anni e mezzo, e due amministrazioni, crediamo sia legittimo attendersi un intervento. Il dislivello del fondo, le voragini che si sono aperte, la mancanza di asfalto su quasi metà della carreggiata: sono queste le problematiche più urgenti. E andando verso l’interno, si passa quasi allo sterrato nonostante ci vivano diverse famiglie». I residenti raccontano pure che i problemi sono legati anche ai servizi: infatti i mezzi della raccolta rifiuti di Csp fanno fatica ad arrivare così come i veicoli di soccorso: «Danneggiamo le ambulanze, fin lì non ci arriviamo» si sono sentiti dire quando era necessario portare qualcuno in ospedale. «Hanno fatto storie in passato, facendoci sentire cittadini di serie B ed è frustrante».

L’altro guaio serio è la mancanza di illuminazione pubblica che quando piove aumenta il pericolo. La strada continua a deteriorarsi e il rischio di finire fuori strada purtroppo concreto: «Il paradosso è che qui, stando in campagna, sono presenti i tralicci di media tensione mentre non c’è traccia di lampioni. È preoccupante camminare con il buio, non vedendo un ostacolo all’improvviso. Basta un animale selvatico ad aumentare la possibilità di incidenti» la conclusione degli abitanti di Santa Lucia.

«Hanno ragione». Laconico il commento dell’assessore ai lavori pubblici del Pincio Patrizio Scilipoti, che la questione la conosce bene. «Molti abitanti della zona mi hanno fatto presente le questioni sopraelencate e sono problemi reali, non certo capricci di pochi. Giuro che si faranno i lavori». Ma non si sa quando, impossibile stabilire una tempistica: «Noi ci siamo insediati da poco più di un anno e un intervento simile richiede risorse. Personalmente mi sono recato sul posto e il quadro è chiaro. Il nodo sta nel fatto che la strada 1 di Santa Lucia non è inserita nel piano triennale delle opere e questo chiaramente dilata i tempi. Ecco perché non sono in grado di stabilire quando si vedranno gli operai al lavoro. Di questo aspetto però ho informato quegli abitanti che me l’hanno chiesto» la conclusione dell’assessore Scilipoti.