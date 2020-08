Auto in fiamme a Pietralata, notte di lavoro per i pompieri - Terzo Binario News

Anche due pattuglie della Polizia sul posto. Montanelli: “Bisogna capire cosa c’è dietro”

Notte di lavoro per i pompieri, intervenuti in via Filippo Med a Pietralata per spegnere due vetture incendiate. I fatti si sono consumati intorno alle 5, con due pattuglie della Polizia che si sono recate sul posto. Entro breve, i Vigili del Fuoco hanno avuto ragione delle fiamme.

“Rispetto a quanto avviene spesso nel nostro quartiere dove avvengono incendi dolosi di natura vandalica, con fini sicuramente politici, verso cassonetti e le relative automobili parcheggiate di fianco, in questo caso le macchine incendiate sono entrambi Enjoy, società del gruppo Eni che offre servizio di car sharing. Erano parcheggiate a discreta distanza l’un dall’altra con in mezzo altre automobili di privati che non sono state colpite.

Cosa lascia pensare questo? I motivi potrebbero essere due: una guerra in corso tra le aziende che si occupano di car sharing o l’esasperazione di qualche cittadino che negli ultimi tempi si è visto togliere posti auto da queste macchine a pagamento nei parcheggi della propria zona in maniera decisamente aggressiva come documentato sul gruppo Facebook del “Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio” e si è voluto vendicare in questo periodo estivo.

In entrambi i casi, i gesti sono sicuramente da condannare, anche perché i roghi delle automobili coinvolgono, nella migliore delle ipotesi, anche le sterpaglie incolte che delimitano i parcheggi delle nostre zone.

Quello che si evince da questa storia è che la mancanza di sicurezza che regna nelle nostre periferie degradate e abbandonate dalle Istituzioni permette a tutti di fare impunemente come gli pare e Roma non merita questo”.

Fabrizio Montanini, presidente del Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio.