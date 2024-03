Trovato morto in casa, dramma a Civitavecchia • Terzo Binario News

Inutili i soccorsi medici e quelli dei Vigili del Fuoco, è successo in via Montegrappa 36

Intorno alle 14.30 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Montegrappa 36, per un soccorso a persona.

Impossibilitati ad entrare dalla porta, i Vvf, con l’ausilio della scala italiana hanno guadagnato l’ingresso nell’appartamento, permettendo al personale sanitario del 118 di entrare.

Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo residente nello stabile in indirizzo. Sul posto i Carabinieri.