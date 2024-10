Trovati 14 rumeni nel sottopasso della stazione Balduina • Terzo Binario News

Si è da poco conclusa un’operazione di ripristino delle condizioni di decoro urbano all’interno del sottopasso della stazione Balduina.

L’intervento ha visto impegnate unità della Polizia Locale di Roma Capitale, con agenti del XIV Gruppo Montemario e SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) , oltre al personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Sul posto sono state trovate 14 persone di nazionalità romena, nei confronti gli agenti hanno avviato le consuete procedure di identificazione e gli ulteriori accertamenti del caso, tuttora in corso.

Intervenuti anche operatori della Sala Operativa Sociale per l’attivazione delle procedure di assistenza.

Con il supporto di mezzi e personale di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e dell’ Ufficio Speciale Decoro Urbano, sono state avviate le

opere per rimuovere le masserizie ed i rifiuti presenti e per consentire la pulizia dell’area.