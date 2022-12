Troppi rifiuti in strada, per Natale meno acquisti online per evitare montagne di cartoni sotto casa • Terzo Binario News

Il sistema rifiuti potrebbe collassare subito dopo le feste.

Per questo Sindaci e Assessori alle Politiche Ambientali di Roma e provincia fanno appello ai cittadini: “I regali non comprateli online, gli imballaggi, i cartoni, plastiche e nastri e graffette varie, potrebbero, se non correttamente differenziati, mettere in ginocchio il sistema di smaltimento di rifiuti. Per questo, l’invito è quello di comprare nelle boutique, nei negozi, che fa bene anche all’economia dei territori e dei singoli Quartieri”.

Un invito dunque dalla valenza sia ambientale che economica quello che arriva in queste ore ai cittadini.

Come noto infatti, tra turni di lavoro e vite frenetiche, ma complice anche la crisi economica, sono sempre di più le persone che per i regali di Natale al caro e vecchio shopping preferiscono l’acquisto on-line.

Saranno circa 4800 le tonnellate di rifiuti previsti in strada solo nella Capitale nel periodo natalizio. Da qui nasce l’appello, da questo dato: un ulteriore incremento e una non corretta differenziazione potrebbe dare il colpo di grazia al sistema.