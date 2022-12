Tolfa corsaro con la Romulea, il Santa Marinella sbrana i giovani del Borgo San Martino • Terzo Binario News

Il Tolfa torna seriamente in corso per il primo posto; il Santa Marinella sfrutta al massimo l’arrivo dei nuovi acquisti al cospetto di un Borgo San Martino, in versione juniores, che sprofonda (8-0). Questa la sintesi della nona giornata del girone A di Promozione con protagoniste le compagini locali.

I collinari hanno espugnato il Roma, campo della Romulea situato a San Giovanni, vincendo 1-0 con un centro di Omar Pastorelli ed è un’affermazione pesantissima: primo, perché ottenuta contro un undici di vertice e secondo per il rilancio delle ambizioni tolfetane di primato.

Infatti, con i tre punti incassati, la formazione di Daniele Fracassa compie un balzo in classifica che la porta al secondo posto insieme all’Aranova con 18 punti, appena tre lunghezze sotto la capolista Ottavia. Tra l’altro, il calendario sembra favorire il Tolfa perché domenica prossima l’Ottavia va a far visita al Grifone Calcio che per rimanere agganciato al treno di testa (avendo 16 punti) è costretto a vincere.

Allo stadio Fronti non c’è stata partita fra i santamarinellesi e i gialloneri ceriti. Questi ultimi, svuotati dei pezzi migliori dopo l’acquisizione del Cerveteri da parte del presidente Andrea Lupi, hanno presentato un undici dove il giocatore più “anziano” della formazione del nuovo tecnico Ferdinando Ciarlo era un classe 1997. I rossoblù hanno chiuso la pratica praticamente subito, con il bomber Giordano Belardinelli che segna due reti in un minuto (arrivando a quota 11 gol totali) mettendo la partita in discesa. Bellissima la seconda rete, con un colpo di tacco su assist di capitan Fabrizio Melara. Mister Nicola Salipante ha schierato dall’inizio tre dei cinque nuovi acquisti ovvero il portiere Andrea Portoghesi, il difensore Alessio Gallitano e il mediano Francesco De Santis. Quest’ultimo è stato l’autore del 3-0, mentre Samuele Pangi e Giuseppe Tabarini hanno fatto sì che la prima frazione si chiudesse sul 5-0. Nella ripresa, bis di Tabarini e gol di Alessandro Caforio, su rigore, e Giovanni De Angelis. «La partita si è messa bene dopo pochi minuti – spiega l’allenatore – e sono contento della prestazione, oltre che dell’esordio di alcuni giovani. In questo modo abbiamo ripreso la marcia voltando pagina dopo le sconfitte patite in Coppa con la Sorianese e in campionato per mano del Grifone. In più sono contento per non aver subito gol». Invece per il tecnico del Borgo Ciarlo la sconfitta è pesante nel risultato ma non intacca il morale dei ceriti. «Nessun dramma, sapevamo delle difficoltà che presentava la gara di Santa Marinella proprio in funzione degli stravolgimenti degli ultimi giorni».

Alessio Vallerga