Mattinata di lavoro per il Gruppo Comunale della Protezione Civile di Cerveteri.

Gli uomini guidati da Renato Bisegni, Responsabile del Gruppo, questa mattina sono intervenuti in Via Cuma a Cerenova per la rimozione di un grande ramo caduto da un albero.

Il ramo, è stato prontamente tagliato e messa in sicurezza l’area.