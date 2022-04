Triplete di vittorie per le compagini di Promozione - Terzo Binario News

Triplete di vittorie per le compagini di Promozione.

Infatti tutte e tre le compagini del girone A hanno portato a casa il successo in questa decima giornata di ritorno.

Il Tolfa ha mantenuto la seconda piazza superando 3-1 il derelitto Pianoscarano; il Borgo San Martino ha rimontato lo svantaggio superando 2-1 il Canale Monterano e infine il Santa Marinella ha espugnato Aranova battendo 2-1 il Borgo Palidoro.

Allo Scoponi i biancorossi hanno affrontato quella che ora è l’ultima in classifica insieme al Ronciglione e, a dispetto del successo, qualche grattacapo i viterbesi lo hanno creato. Dopo tre minuti Matteo Trincia segna il vantaggio, oltre alla 19esima marcatura personale in campionato, e sembra che la sfida sia tutta in discesa. In realtà il pareggio al 33’ di De Dominicis complica i piani e soltanto a metà ripresa la squadra di Daniele Fracassa imprime l’accelerazione decisiva. Dapprima con la rete messa a segno da Simone Trincia al 26’ e poi con quella di Belloni al 42’.

Al Sale di Ladispoli rimonta del Borgo San Martino, che contro il Canale va sotto 0-1 con Polidori. Nella ripresa la compagine di Emiliano Bernardini riesce a ribaltare il punteggio con il pari a firma di Piano su rigore e poi il punto decisivo di Moretti. «Nel primo tempo abbiamo pensato che fosse più semplice – spiegato l’allenatore – pur conoscendo le qualità del Canale. Con la determinazione necessaria, nella seconda metà abbiamo ottenuto il risultato».

Infine il Santa Marinella corsaro ad Aranova, che peraltro si mette al sicuro sul fronte della salvezza, obiettivo stagionale. I rossoblù vengono trafitti a inizio partita a cui segue, a tempo quasi scaduto, il pari siglato da Pagliuca su calcio di rigore. Al 21’ del secondo tempo la rete di Belardinelli e il rigore parato da D’archivio valgono i tre punti. «Prestazione importante dei ragazzi contro un undici che in casa ultimamente ha sempre fatto bene – afferma Salipante – mentre nella ripresa nonostante fossimo in superiorità numerica siamo calati».

In classifica le posizioni sono rimaste le stesse, fermo restando che il Fregene doveva essere ospite a Carbognano ma non ha giocato per alcuni casi Covid della compagine cimina rimanendo a quota 49 punti al quarto posto. Al vertice resta solida la posizione dell’Antica Aurelio a 65 punti, il Tolfa segue a 53, terzo il Borgo San Martino a 51 e il Santa Marinella è quinto con 43 punti.