25 Aprile, gli appuntamenti di Cerveteri - Terzo Binario News

“Domani lunedì 25 Aprile ricorre il 77esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazi-fascismo.

Come ogni anni, a Cerveteri si svolgerà una cerimonia istituzionale alla quale sono invitate le forze dell’ordine, le associazioni d’arma, le realtà del volontariato e tutta la cittadinanza.

Il programma completo

Ore 09:00- ritrovo in Piazza Risorgimento, davanti al Municipio; Ore 09:30- celebrazione della Santa Messa presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore in Piazza Santa Maria;

A seguire sfilata del Gruppo Bandistico Cerite e cerimonia Istituzionale al Monumento ai Caduti al Parco della Rimembranza.

Mai come quest’anno, con l’emergenza Covid ancora in corso e la guerra in Ucraina, è importante ricordare la Liberazione”.

Alessio Pascucci