Treno sovraffollato sulla Roma-Bracciano - Terzo Binario News

Un pendolare: “Il convoglio si riempie di studenti alle fermate Monte Mario e San Filippo Neri”

“Il treno preso a Roma San Pietro alle 14.32 come tutti i giorni si riempie di studenti soprattutto alle fermate Monte Mario e San Filippo Neri”. La segnalazione è di un lettore di Terzo Binario, nonché pendolare sulla tratta Roma-Bracciano.



“C’è un pericoloso sovraffollamento. E poi parlano di mascherine, di locali chiusi. La stessa Trenitalia durante il viaggio ha inviato messaggi audio in cui invitava a rispettare le regole anti Covid: semplicemente incredibile. Non c’era nessuno a regolare l’afflusso alle stazioni, non c’era nessuno (o meglio una persona precisa) che venisse a distanziare i viaggiatori”.

