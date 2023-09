Tre ventenni nomadi fermati per furti commessi a Ladispoli • Terzo Binario News

Intervento della Polizia che ha trovato nell’auto gli attrezzi da scasso

Gli agenti della volante del Commissariato di Polizia di via Vilnius, diretti dal dottor Paolo Delli Colli, hanno fermato tre ventenni nomadi specializzati in furti in appartamento, commessi anche in campo internazionale.

Nell’auto avevano ben occultati gli strumenti di lavoro ovvero cacciaviti speciali e una chiave inglese a rullino, adatta ad aprire ogni porta.

I tre, residenti nell’ ex campo nomadi di Tor di Quinto, sono stati denunciati alla Procura di Civitavecchia e, in attesa della decisione che assumeranno negli uffici giudiziari di via Terme di Traiano, è possibile che sanzionati anche con un foglio di via obbligatorio che gli impedisca, per diverso tempo, di tornare impunemente nella cittadina ladispolana.