Omicidio a Primavalle: uccide la madre e la nasconde in un sacco nell'armadio • Terzo Binario News

Fermato un 59enne. Indagano i carabinieri

Ha ucciso la madre e ha nascosto il cadavere nell’armadio della camera da letto della vittima. Il corpo senza vita era occultato all’interno di un sacco sigillato. Questi i dettagli emersi in relazione all’omicidio consumato a Primavalle e che risalirebbe ad almeno una settimana fa

La donna aveva 88 anni. Il figlio della donna, un 59enne, intorno alle 2 di sabato 30 settembre ha chiamato i carabinieri. E a loro avrebbe confessato quanto avvenuto, mentre i miasmi avevano invaso l’appartamento di via Pietro Gasparri.

Secondo i primi elementi emersi, i vicini non si sarebbero accorti di nulla. Indagini in corso da parte dei carabinieri per fare luce sul movente. Un’ipotesi potrebbe essere quelle legata a un debito. Debito, probabilmente, ormai impossibile da celare.

Il 59enne, al momento senza impiego, è in stato di fermo: condotto nel carcere di Regina Coeli, è in attesa della convalida.