Tre mici dolcissimi cercano casa, sono sani e sterilizzati • Terzo Binario News

UNA CASA PER I NOSTRI DOLCISSIMI GATTINI. Sono BORGES , nato 1.4.2010, GEREMIA nato 1.1.2020 e MAZURKA nato 1.10.2020

Sono molto affettuosi e teneri. Vaccinati, sterilizzati, microchippati con test fiv e felv negativi.

Borges, sopra al titolo Geremia

Cercano famiglie dolci come loro con cui vivere amati per sempre.

Mazurka

Venite a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM