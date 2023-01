Servizio civile, quattro posti alla Misericordia di Santa Marinella • Terzo Binario News

uDopo la positiva esperienza maturata nel corso dell’ ultimo anno la MISERICORDIA di Santa Marinella è pronta ad accogliere anche per il 2023 quattro giovani interessati a svolgere il servizio civile universale all’interno dell’associazione.

La Misericordia opera nel settore del volontariato da trent’anni ed è ben radicata nel tessuto sociale della cittadina tanto da compiere diversi progetti a favore della collettività, anche in ambito sanitario oltre al servizio di emergenza svolto in convenzione con l’ Ares 118.

Si tratta di una opportunità che viene offerta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che intendono compiere un percorso, anche formativo, che potrà aiutarli in un futuro inserimento nel mondo del lavoro che è poi una delle primarie finalità del progetto. Decidere poi di svolgere il servizio all’interno della Confraternita di Misericordia di Santa Marinella, significa anche entrare a far parte di una grande famiglia di volontari, pronti a supportare indirizzare ed accogliere i giovani che sceglieranno di vivere questa esperienza.

Partecipare al bando è molto semplice. E’ stato pubblicato dal Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale il bando volontari 2023 relativo alle candidature per i progetti di Servizio Civile Universale. Il servizio Civile Universale, è una esperienza di volontariato che opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale. I volontari avranno la possibilità di un periodo di tutoraggio con un corrispettivo mensile di 439,50 euro, potranno avere una valutazione nei concorsi pubblici e sarà loro riconosciuta l’esperienza ai fini del trattamento previdenziale. Nel caso specifico l’ assistenza e aiuto alla persona sono da sempre gli scopi principali della Misericordia che collabora, in molte occasioni con altre realtà di volontariato e con gli enti pubblici e locali. Le attività che potranno essere svolte , acquisendo anche abilità professionali, vanno dal trasporto sanitario alla‘ assistenza sociale. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio 2023.