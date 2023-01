Contributi per affitto, bando del Comune di Santa Marinella • Terzo Binario News

Con il nuovo bando affitti, che offre un contributo per le spese di locazione, proseguono, senza sosta, le iniziative a supporto delle fasce sociali economicamente e socialmente più fragili di Santa Marinella.

E’ questo infatti, come annunciano il sindaco Pietro Tidei e l’assessore ai servizi sociali Pierluigi d’Emilio, solo l’ultimo degli aiuti concreti, messi in campo in questi ultimi mesi dall’attuale amministrazione, e che si inserisce nell’ambito di un più vasto progetto di contrasto alla povertà, ma anche di supporto ai cittadini che si trovano in una momentanea situazione di difficoltà economica.

“In tutti questi anni nonostante le ben note difficoltà economiche in cui si dibatteva il nostro comune, costretto a dichiarare il default per i debiti ereditati dal passato, grazie anche ai contributi di una amministrazione regionale molto sensibile alle problematiche sociali dei cittadini, non abbiamo mai fatto mancare il nostro aiuto alla popolazione, anche attraverso attività svolte in collaborazione con le associazioni di volontariato, senza dimenticare la lotta all’emergenza abitativa”. Il commento del Sindaco Tidei.

Anche l’assessore alla politiche sociali e sanità D’Emilio ha Voluto ricordare alcune delle iniziative fino ad oggi svolte e quelle che seguiteranno ad essere garantite nei prossimi mesi. “A tale proposito oltre a invitare tutte le persone e nuclei familiari a basso redito a consultare il sito on line del comune o recarsi par partecipare ala bando per gli aiuti alla locazione( i modelli per la domanda sono disponibili anche presso al sede comunale di via Cicerone 25) ricordo che prosegue la distribuzione di beni alimentari svolta grazie alla associazione di Misericordia, che opera a titolo di volontariato dei beni alimentari e di vestiario, presente nella sede di via Cicerone, ogni mercoledì dalle ore 15 alle ore 17,30. Proprio per dare il nostro sostegno a tutta la popolazione e contrastare anche la povertà emergente abbiamo già emesso in passato bandi che hanno permesso, a molti cittadini di accedere a contributi per il pagamento delle bollette e del mutuo per la prima casa”

“Inoltre è stato aperto uno sportello per l’aiuto contro le dipendenze -aggiunge -, è stato aumentato, sempre per rispondere alle esigenze dell’utenza, l’ organico dell’ ufficio dei servizi sociali, con due nuove unità. E’ stato aperto lo sportello lavoro che tra due settimane raddoppia i turni, e sarà operativo il martedì la mattina ed il giovedì il pomeriggio. Sono in itinere anche altri importanti progetti già annunciati dal sindaco Tidei primo fra tutti quello della mensa sociale”.