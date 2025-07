Tre colpi del Santa Marinella: arrivano Coronas, Mercuri e Mariani • Terzo Binario News

Il Santa Marinella mette a posto il reparto della difesa con due acquisti oltre alla mediana: presi il portiere classe 2006 Carlo Emanuele Coronas dal Certosa, di Eccellenza, e il difensore 29enne Mattia Mercuri. Ingaggiato anche il fantasista Valerio Mariani, l’anno in forza al Pescia Romana.

Poi dal fronte dirigenziale la novità è rappresentata da arriva Andrea Gabrielli, che va a vestire il ruolo di direttore tecnico della prima squadra.

Arriva dal Cerveteri, dopo essere stato l’allenatore per quasi tutta la stagione scorsa fino alle dimissioni e il successivo avvicendamento con Marco Ferretti sulla panchina verdazzurra.

Il difensore Mercuri arriva dal Cerveteri, per formare la cerniera centrale insieme a capitan Alessio Gallitano. Per lui un passato anche nel Palidoro, a Ostia con il Morandi e prima ancora Lepanto Marino, Anziolavinio in serie D, Cynthia Genzano e Grifone Gialloverde. La solidità è una delle caratteristiche principali di Mercuri, oltre all’esperienza in categoria. C’è la necessità di sostituire al meglio due pezzi importanti come Valerio Gentili e Riccardo Serpieri, per questo la scelta è ricaduta su di un difensore esperto.

Fra i pali, il direttore sportivo Stefano Di Fiordo, ha pescato il 2006 Coronas, assecondando così una richiesta precisa di mister Daniele Fracassa, che voleva un numero uno under. Nell’ultima stagione ha militato con il Certosa in Eccellenza e prima ancora ha giocato nelle giovanili della Romulea, convocato in Rappresentativa Under 17, è stato poi al Monterosi in serie C e a Guidonia. Garantendo un posto under già occupato, resta da trovare il 2007 titolare da schierare in mezzo al campo, oltre agli eventuali sostituti.

Infine il fronte offensivo, dove è arrivato colui che prenderà il posto di Simone Trincia nel settore di centro-sinistra del reparto avanzato (con il recupero di Peppe Tabarini previsto per l’autunno e che dovrebbe occupare lo stesso ruolo sul centro-destra). Il direttore sportivo Stefano Di Fiordo dice di Mariani: «Si tratta di un calciatore di esperienza – commenta il ds – e lo scorso anno ha giocato sempre in Promozione con il Pescia Romana, ma ha vestito anche le maglie di Aranova, Tolfa, Fregene e Grifone Calcio. Un attaccante che possiede ottime qualità tecniche, che spesso chiude le sue stagioni in doppia cifra. Dunque porterà in dote alla squadra anche una bella quantità di gol».

Infine c’è un civitavecchiese che entra nella dirigenza rossoblù. Si tratta di Fabio Ceccacci, nell’ultima stagione nello staff del Ladispoli, che ricoprirà il ruolo di direttore tecnico.