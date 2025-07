Il Tolfa ingaggia sei under • Terzo Binario News

Tanto shopping in ambio giovanile per il Tolfa, che ingaggia sei under in pochi giorni. Con sei elementi sotto età mister Michele Micheli dovrebbe essere al riparo da brutte sorprese, visto che in campo ci devono essere obbligatoriamente un classe 2006 e un 2007.

Il colpo vero, la dirigenza lo ha piazzato in porta prendendo Mattia Di Martino, in arrivo dal Tor di Quinto perché è un classe 2007 e in un colpo solo risolve il problema del sotto età più giovane. Facile ipotizzare che sarà concorrenza con l’altro numero uno Gianmarco De Clementi. Dalla Pacifica scrivono che si tratta «di un talento tra i pali, pronto a crescere sotto lo sguardo attento dello staff tecnico».

Decisamente da più vicino il rinforzo per la corsia di sinistra con il classe 2006 Lorenzo Monteneri che arriva dal Santa Marinella. «Energia, spinta costante e grande senso tattico sulla corsia mancina», così viene presentato. Da Ladispoli arriva Leonardo Malservigi, anch’egli classe 2006, difensore centrale solido che, al fianco di due colonne come capitan Marco Roccisano e Gianluigi Salvato, può solo che crescere. Leonardo Converso (classe 2006) è un centrocampista che arriva dal Civitavecchia, che finora si è distinto per Intelligenza calcistica e visione di gioco.

«L’asd Tolfa Calcio è orgogliosa di annunciare i primi innesti under che andranno a rinforzare la rosa biancorossa in vista del campionato di Promozione 2025/2026, sotto la guida di mister Michele Micheli. Un gruppo giovane, determinato e di grande prospettiva, nato grazie alla collaborazione con società di rilievo del territorio, che testimonia ancora una volta l’impegno del club nella crescita e valorizzazione dei talenti locali. Questi ragazzi rappresentano il futuro della nostra società e saranno protagonisti all’interno del progetto tecnico per la nuova stagione, dove entusiasmo, impegno e senso di appartenenza saranno i pilastri fondamentali» la chiosa finale della dirigenza tolfetana.

Dopo poche ore è stato annunciato l’ingaggio di altri due elementi ovvero Flavio Di Ciccio e Samuele Selvaggio, entrambi nati nel 2007.

Intanto sono state rese note dal Comitato Regionale della Lega dilettanti le date della Promozione 2025-2026. Si parte il 21 settembre e si va avanti di domenica in domenica fino alla sosta natalizia, fissata dal 22 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026. Quindi pausa pasquale dal 29 marzo al 4 aprile 2026. Le ultime giornate e i play-off si disputeranno tra aprile e maggio 2026, con eventuali spareggi e finali per il salto di categoria.

Per i gironi invece è ancora decisamente presto. Sicuro l’inserimento del Ladispoli nel raggruppamento A, a seguito dalla retrocessione dall’Eccellenza a c’è da capire intanto se verrà confermato il blocco delle squadre del quadrante ostiense o se si sposteranno le squadre romane verso il Litorale e la Tuscia viterbese.