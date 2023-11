Travolto e ucciso Zorro, il pastore tedesco di Ladispoli ritrovato in cunetta • Terzo Binario News

La triste storia del meraviglioso pastore tedesco di Ladispoli, trovato morto vicino casa

Quella che stiamo per raccontarvi è una storia triste, che strazia il cuore, anche a chi ha il duro compito di raccontarvi ciò che accade nel territorio ogni giorno.

È la storia di Zorro, un meraviglioso pastore tedesco di 4 anni di Ladispoli. Di lui, la sua famiglia ne ha perso le tracce nella serata di lunedì in zona Monteroni. Un cane bellissimo, come si vede dalle foto tenuto con amore infinito e regolarmente microchippato.

Ricerche purtroppo brevi per Zorro, perché terminate nel peggiore dei modi possibili. Zorro infatti è stato ritrovato morto, abbandonato in una cunetta dopo essere stato travolto da una macchina.

Immenso il dolore della sua Padrona, che sfoga sui social i propri sentimenti in questo momento di così grande sconforto.

“Zorro è stato ritrovato morto dalle Guardie Ecozoofile che ci hanno tempestivamente rintracciati grazie al microchip.

È stato investito in via delle Carciofete, zona Monteroni- Ladispoli (praticamente dietro casa).

Lo hanno lasciato morire da solo sotto la pioggia e al freddo della scorsa notte.

Un cane di quella taglia non te ne accorgi quando lo prendi con la macchina? Non penso proprio.

L’incidente può succedere, ovviamente non si può prevenire quando un animale ti taglia la strada, ma non è ammissibile lasciarlo in strada a morire.

Per dirla tutta, è stato gettato in una cunetta come se fosse spazzatura e lasciato agonizzante lì.

Chiunque sappia qualcosa spero che non ignori ciò che é accaduto, perché oggi è capitato al nostro cane domani potrebbe capitare ad un altro”.

Dalla redazione, la vicinanza ai proprietari del meraviglioso Zorro e l’ appello a chiunque sappia qualcosa a farsi avanti con le autorità competenti. E se per caso a leggerci fosse l’investitore, l’ auspicio che venga colto da un momento di umanità,facendosi avanti con le autorità preposte.