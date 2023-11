“Ero io al volante”: confessa l’amica della madre di Gaia, morta a 13anni in un incidente a Roma • Terzo Binario News

Sarebbe stata comunque inchiodata dalle perizie tecniche su impronte digitali e tracce di sangue al posto di guida

Confessa davanti agli agenti del X Gruppo mare della Polizia locale Sonsirie Betti, l’amica della madre di Gaia Menga, morta a 13 anni in un incidente stradale sulla via Laurentina. La donna ha ammesso di essere stata lei alla guida dell’auto che si è schiantata alle due di notte di sabato 4 novembre.

A seguito della morte della piccola, le due donne erano state indagate per omicidio stradale ed era stata disposta una perizia tecnica sull’auto. In prima battuta entrambe avevano dichiarato di non essere alla guida dell’auto.

Entrambe sono risultate negative al drug test, ma Betti sarebbe risultata lievemente positiva all’alcol test.