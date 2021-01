Trasversale, Ilaria Coppa è la commissaria - Terzo Binario News

Ilaria Coppa è la commissario straordinaria per il completamento della Trasversale Invece il Governo non ha nominato alcun commissario per il completamento della A12 nel tratto fra Tarquinia e San Pietro in Palazzi.

La Coppa è responsabile pianificazione trasportistica e classificazione rete Anas.

La nomina rientra nel decreto Sblocca cantieri.

Naturalmente si sono persi 6 mesi sull’opera – che si ricorsa essere pienamente finanziata con 472 milioni di euro – ed ora con la Commissaria operativa si spera si possano vedere riaprire i cantieri per i 18 km che mancano da Monte Romano a Tarquinia.