Trani porta le cure palliative in consiglio a Ladispoli: sì unanime - Terzo Binario News

“Martedì sera il Consiglio Comunale ha approvato in maniera unanime una mozione del Movimento Civico Ladispoli Città per promuovere un tavolo di confronto con Asl rm4 e Regione al fine di estendere nel nostro territorio le cure palliative domiciliari.

Ci sono persone che muoiono per le quali si potrebbe fare di più, molto di più, non per tenerle in vita più a lungo, ma per farle vivere meglio, non perché si potrebbe guarirle da malattie incurabili, ma perché si potrebbe dar loro dignità fino alle fine.

È questo l’obiettivo delle cosiddette cure palliative e della terapia del dolore. È questo il traguardo di civiltà che è stato conquistato con la legge”.

Eugenio Trani