Trani: "Per Moretti mare a posto, invece c'è l'escherichia coli e Ladispoli fa figuracce" - Terzo Binario News

“Ma come si fa a credere a un’amministrazione di questo genere? Che sa solo giocare, solo mistificare, solo nascondere la verità dei fatti.

La dichiarazione del delegato Moretti è del 27 agosto, tutto bene in quel giorno, per arrivare ieri al divieto di balneazione. Con tanto di escherichia coli.

Davvero un comportamento vergognoso, che non può che essere per l’ennesima volta sottolineato. La città non è cosa vostra, lo vedrete molto presto”.

Eugenio Trani