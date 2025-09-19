Tragedia per la Polstrada Ladispoli, morto Giuseppe Maggio • Terzo Binario News

L’agente 27enne ha perso la vita a Nicosia, in provincia di Enna, di cui era originario in un incidente di moto; era imminente il trasferimento

Tragedia per la Polizia Stradale di Ladispoli.

L’agente 27enne Giuseppe Maggio ha perso la vita in un di moto lungo la contrada Sant’Agrippina, nella notte tra il 17 e il 18 settembre nei pressi di Nicosia, in provincia di Enna, paese di cui era originario.

Cinque anni di servizio lontano dalla Sicilia e l’ultima tappa nel Comando di via Settevene Palo- Era sceso per partecipare ai tradizionali festeggiamenti in onore di Maria Santissima dell’Aiuto, una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità locale. Giuseppe era infatti un confratello della Confraternita di San Cataldo.

Di fronte a questo lutto che ha colpito profondamente la città, il comitato organizzatore dei festeggiamenti ha preso la sofferta decisione di annullare tutti gli eventi ludici previsti nel programma della festa.

Dopo cinque anni di servizio, fra ottobre e dicembre sarebbe arrivato il trasferimento nella sua Isola.