Camioncino abbatte muro, palo della luce e tubo del gas a Santa Marinella • Terzo Binario News

 Camioncino abbatte muro, palo della luce e tubo del gas a Santa Marinella

Camioncino abbatte muro, palo della luce e tubo del gas a Santa Marinella

Set 19, 2025 | Cronaca, Santa Marinella, Vigili del Fuoco

incendio santa marinella morto via colonie vvf vigili fuoco pompieri carabinieri (88)

Accaduto in via Oberdan, i pompieri hanno ripristinato la condotta e l’impianto luminoso

Alle 7.05 di questa mattina i Vigili del fuoco di Civitavecchia, con l’equipaggio della 17A si sono portati a Santa Marinella per un incidente stradale

Per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti un uomo alla guida di un camioncino ha perso il controllo del mezzo impattando e causando la rottura di un muro di cinta di un’abitazione sito in via Oberdan.

L’impatto oltre ai danni causati al muro perimetrale del cortile dell’abitazione ha causato il danneggiamento di un palo dell’illuminazione pubblica e di tubo del gas.

Gli uomini della Bonifazi oltre ad affidare alle cure del personale sanitario della Misericordia giunto sul posto, ha subito messo in sicurezza l’area occupandosi della conduttura del gas danneggiata e dell’illuminazione.

Giunti sul posto anche i Carabinieri ed i tecnici Italgas ed Enel per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Il guidatore del veicolo è stato trasportato in ospedale in via precauzionale.