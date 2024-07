Tragedia a Monteverde. Un uomo è stato trovato morto sotto una panchina in piazza Scotti. Il tutto è avvenuto intorno alle 6 di oggi, 5 luglio.

Sul posto il personale sanitario e il medico, che ha constatato il decesso. Decesso che, secondo quanto appreso, sarebbe sopraggiunto per cause naturali. La vittima era una persona conosciuta in zona.

Presenti anche gli agenti del commissariato San Paolo.