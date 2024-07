Armato di coltello lancia i tavolini: panico nel ristorante a Fiumicino • Terzo Binario News

Armato di coltello e di chiave metallica ha creato il panico all’interno di un ristorante di Fiumicino, lanciando i tavolini. È successo alle 21,50 di ieri, in via di Torre Clementina. Protagonista un 54enne albanese, arrestato con le accuse di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi e di oggetti atti a offendere.

Il caos nel ristorante a Fiumicino

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia giunti sul posto, il 54enne – in forte stato di agitazione – prima si trovava all’esterno del locale. Poi, per cause ancora tutte da chiarire, in possesso di un coltello e di una chiave metallica, è entrato nell’esercizio commerciale e ha cominciato a lanciare i tavolini.

Con non poca difficoltà, gli agenti lo hanno bloccato. In quelle fasi, ne è nata anche una breve colluttazione. Nessuno è rimasto ferito