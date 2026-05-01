Tra memoria storica e pittura: Luca Girolami espone "Radici di Luce" al Centro d’Arte e Cultura di Ladispoli • Terzo Binario News

Dal 9 al 24 maggio 2026, le sale del Centro di Arte e Cultura di Ladispoli ospiteranno “Radici di Luce”, la mostra personale del pittore Luca Girolami. Un’esposizione che non è solo una rassegna di opere, ma un’indagine intellettuale e visiva sulla trasformazione del territorio e sulla ricerca dell’identità oltre l’anonimato dei tempi moderni.

Il progetto espositivo di Girolami si pone in dialogo critico con le tesi dell’antropologo Marc Augé sui “non-luoghi”: laddove la contemporaneità produce spazi di transito privi di storia, la pittura di Girolami interviene come atto di sedimentazione. Attraverso un uso rigoroso del contrasto tra luce e ombra, l’artista recupera la dignità di luoghi simbolo della costa laziale e del Mediterraneo

Dopo alcune esperienze espositive in contesti privati, Girolami presenta per la prima volta, in uno spazio pubblico, un corpus di opere organico e coerente che rilegge il paesaggio locale attraverso il filtro della storia e dell’architettura. La mostra, propone un percorso che parte dai documenti dell’Ex Ente Maremma per arrivare alle atmosfere del Mediterraneo.

In sintesi:

Sezione “Radici”: Dedicata al contesto paesaggistico del litorale nord di Roma, alla riforma fondiaria, con opere ispirate “dal vero” e da ricerche d’archivio.

Dedicata al contesto paesaggistico del litorale nord di Roma, alla riforma fondiaria, con opere ispirate “dal vero” e da ricerche d’archivio. Sezione “Radici di identità” : Dedicata a Ladispoli e alla ricerca di quei caratteri identitari riconoscibili.

: Dedicata a Ladispoli e alla ricerca di quei caratteri identitari riconoscibili. Sezione “Orizzonti”: Vedute di Napoli, Palermo e della Puglia, dove la pittura indaga la densità della luce mediterranea.

“Ho scelto di esporre in un luogo pubblico del mio territorio” – spiega Girolami – “per condividere una ricerca iniziata due anni fa che cerca di ricostruire l’identità paesaggistica tramite

l’immagine pittorica. È un invito a fermarsi e osservare ciò che resta dei nostri luoghi.”

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