Caregiver familiari, approvato il nuovo avviso del Distretto RM 4-1 • Terzo Binario News

Oltre 360mila euro per riconoscimento, Card Giver e servizi di sostegno

(immagine IA) – Il Distretto Socio-Sanitario RM 4.1, con il Comune di Civitavecchia capofila, ha approvato il nuovo avviso pubblico e le relative linee guida per il riconoscimento formale, la valorizzazione sociale e la promozione di interventi a sostegno dei caregiver familiari.

Il provvedimento riguarda i cittadini dei Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere che assistono persone con disabilità o non autosufficienti.

Si tratta di un passaggio importante, che aggiorna e rafforza il percorso di riconoscimento del ruolo del caregiver familiare, figura essenziale nella vita quotidiana di tante persone fragili e delle loro famiglie. La nuova procedura prevede il riconoscimento formale dello status di caregiver da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale, il rilascio della “Card Giver” e la possibilità di accedere, nei limiti delle risorse disponibili, a interventi di sostegno informativo, formativo, pratico, operativo, psicologico, emotivo e relazionale.

Le misure previste comprendono, tra le altre, servizi di sollievo programmato o in emergenza, supporto domiciliare, percorsi di orientamento, sostegno psicologico individuale o di gruppo, iniziative di auto mutuo aiuto e un budget personale dedicato al caregiver familiare formalmente riconosciuto. La dotazione complessiva destinata alle misure di sostegno ammonta a 360.407,50 euro.

“Con questo avviso – dichiara l’assessore ai Servizi sociali Antonella Maucioni – compiamo un passo concreto a sostegno di persone che troppo spesso svolgono un ruolo fondamentale nel silenzio della vita quotidiana. I caregiver familiari rappresentano una presenza insostituibile per tante persone con disabilità o non autosufficienti: garantiscono cura, continuità affettiva, assistenza, ascolto, protezione. Riconoscerli formalmente significa non lasciarli soli, dare valore sociale al loro impegno e costruire attorno a loro una rete di supporto più solida”.

“Il lavoro svolto dal Distretto e dagli uffici – prosegue Maucioni – va nella direzione di una presa in carico più attenta e più umana, capace di considerare non soltanto i bisogni della persona assistita, ma anche il carico emotivo, fisico e psicologico di chi se ne prende cura ogni giorno. La Card Giver, i servizi di sollievo, il supporto psicologico e gli strumenti previsti dalle linee guida sono tasselli di una politica sociale che vuole riconoscere la dignità della cura e sostenere concretamente le famiglie”.

Le domande per il riconoscimento dello status di caregiver familiare dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma Elixforms, con accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. Al termine dell’iter, che dovrà concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, il caregiver riconosciuto riceverà l’apposito tesserino identificativo “Card Giver”.