Chiede di andare al bagno e pretende soldi dal padre, viola il divieto di avvicinamento: arrestato • Terzo Binario News

Ha chiesto di utilizzare il bagno, poi ha preteso del denaro. Il padre, impaurito, ha chiamato il 112. Gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno tratto in arresto un 36enne romano nella flagranza della violazione del divieto di avvicinamento ai propri familiari e del divieto di ritorno nel Comune di Roma.

Nello specifico, i poliziotti sono intervenuti in via Prospero Intorcetta, a Dragona, per un uomo che aveva violato il divieto di avvicinamento al papà e al fratellastro, con cui gli era stato imposto il rispetto di una distanza minima di 500 metri dagli stessi, poiché già denunciato più volte per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno suonato al citofono e, dopo alcuni tentativi, sono riusciti ad accedere all’interno dell’appartamento dove hanno trovato il 36enne, notando immediatamente che il genitore del 36enne era visibilmente impaurito dalla presenza del figlio. In particolare, il padre ha raccontato che, poco prima, il figlio aveva bussato chiedendo di poter usare il bagno e dopo aveva richiesto del denaro; il padre aveva assecondato la prima richiesta, ma sentendosi in pericolo aveva contattato subito il Numero Unico d’Emergenza 1 1 2.

Gli agenti lo hanno identificato e tratto in arresto per aver violato i provvedimenti del divieto di avvicinamento alle persone offese e del divieto di ritorno nel Comune di Roma. L’arresto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Roma.