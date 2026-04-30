Finanza e Dogane chiudono un altro distributore, stavolta a Montefiascone • Terzo Binario News

Le fiamme gialle di Viterbo, congiuntamente con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli Direzione Territoriale IV – Lazio e Abruzzo, hanno reso esecutiva un’ordinanza di chiusura emessa nei confronti di un altro distributore presente sul territorio provinciale e precisamente nel comune di Montefiascone (VT).

Trattasi, nello specifico, di un ulteriore intervento a seguito dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta conseguente all’esame delle autorizzazioni amministrative presentate dal soggetto e risultate irregolari per l’assenza dei prescritti requisiti che legittimano l’operatività nell’ambito economico commerciale.

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, proseguono sempre più efficacemente l’attività di controllo finalizzata al contrasto degli illeciti che danneggiano sia l’integrità del bilancio pubblico che il corretto funzionamento del mercato, a scapito della qualità del prodotto e della sicurezza dei consumatori.