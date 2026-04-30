“Tutti insieme accessibilmente – NaturArte Accessibile” arriva a Ladispoli • Terzo Binario News

Dopo l’emozionante primo appuntamento dello scorso 18 marzo a Cerveteri torna con la seconda tappa “Tutti insieme accessibilmente – NaturArte Accessibile”, serie di escursioni e visite turistiche universalmente accessibili promosse dal Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino in collaborazione con il Disability Pride Italia e con il contributo della Regione Lazio

Il prossimo 3 maggio, i corpi differenti e le menti divergenti del DPI marceranno allegramente nel territorio del Comune di Ladispoli, per ammirare ognuno a modo suo le bellezze naturali e culturali/artistiche della città.

Per consentire la fruizione condivisa dei luoghi e degli spazi e poter apprezzare i contenuti, verranno messi a disposizione dei partecipanti diversi ausili, strumenti e servizi che consentiranno di condividere la medesima esperienza. Saranno disponibili, infatti, jolette ( speciali carrozzine da alpinismo/treking ), interpretariato LIS, guide per non vedenti, Comunicazione aumentativa e Alternativa e accompagnatori specializzati che permetteranno a persone con e senza disabilità di mescolarsi nel cammino e procedere fianco a fianco lungo il percorso.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rilanciare le tante bellezze del territorio ceretano – sabatino, sia naturali che artistiche e dimostrare che con la giusta accortezza e la giusta sensibilità, queste possano diventare patrimonio comune di chiunque desideri visitarle.

Mettere a disposizione di tutti la cultura e l’ambiente, valorizzandoli attraverso manifestazioni mirate, serve a promuovere la cultura dell’accoglienza e l’educazione al rispetto delle diversità che da sempre caratterizza le attività del Disability Pride Italia.

Il Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino ha deciso di accogliere questa proposta convintamente, sicuro che un mondo accessibile sia un mondo migliore per tutti.

Il programma della giornata vedrà i partecipanti visitare la zona archeologica “diffusa” della Villa Marittima Romana nella zona di Marina di Palo a Ladispoli insieme alle guide del Gruppo Archeologico Romano e poi effettuare un’escursione attraverso i sentieri del bosco e dell’Oasi di Palo.

Alla manifestazione collaborano la Biblioteca comunale di Ladispoli “Peppino Impastato”, appartenente al SBCS, l’assessora alla Cultura del Comune di Ladispoli Margherita Frappa, oltre che alcune realtà della rete del Disability Pride Italia come “Cammino Possibile APS”, “Radici APS”, “Accademia Europea dei Sordi”, “SOD Italia Running Team – Progetto Fondazione Carol ETS”, “Ladispoli città che sa ascoltare”.

L’evento è promosso dal Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino in collaborazione con il Disability Pride Italia e con il contributo della Regione Lazio, legge regionale 24/2019 annualità 2025.