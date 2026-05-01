Futsal Civitavecchia-Di Gabriele, è addio • Terzo Binario News

“La ASD Futsal Academy comunica di aver ricevuto, in data odierna, le dimissioni del mister Vincenzo Di Gabriele dall’incarico di allenatore della prima squadra e del suo collaboratore Marco Percuoco.

Il mister ha motivato la propria scelta con improrogabili esigenze personali che non gli consentono di proseguire il rapporto professionale con la necessaria serenità.

La società, insieme al Direttore Sportivo, ha provato a individuare soluzioni per dare continuità alla collaborazione, ma ha dovuto prendere atto della volontà del tecnico, accettandone le dimissioni nel rispetto dell’uomo e del professionista.

Una decisione inattesa che porta la società a valutare una rimodulazione del progetto tecnico, con l’obiettivo di garantire continuità al percorso intrapreso all’interno di un nuovo assetto.

“Rispettiamo la scelta di Vincenzo e Marco, sebbene arrivata in modo inaspettato. Li ringraziamo per la professionalità e il lavoro svolto. Ora la nostra priorità è tutelare la squadra e il progetto sportivo, adattandolo alle nuove circostanze” commenta il Presidente Elso De Fazi.

A entrambi, da parte della società, dei tifosi e dei nostri giovani atleti, va il più sincero augurio per il futuro professionale.

La società è già al lavoro per programmare al meglio la prossima stagione”.

Così la Futsal Civitavecchia sulle sue pagine social