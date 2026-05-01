L'Ic Tolfa conquista il "Teatro Claudio" a ritmo di jazz • Terzo Binario News

Concluso al Teatro Claudio il percorso formativo dell’IC Tolfa che ha unito studenti, docenti e istituzioni nel segno dell’arte e dell’inclusione

Si è concluso ieri mattina, al Teatro Claudio di Tolfa, il percorso musicale che ha visto protagonisti i ragazzi della scuola secondaria dell’IC Tolfa, diretto dalla Dirigente Brigida di Marcello. L’evento finale del “Progetto Jazz” ha rappresentato un momento di condivisione importante, portando sul palco il lavoro svolto dagli studenti durante l’anno.

La mattinata è iniziata con i saluti della sindaca di Tolfa, StefaniaBentivoglio – che ha riportato anche il pensiero del primo cittadino di Allumiere, Luigi Landi – e della Dirigente Scolastica. Entrambe hanno sottolineato l’alto valore educativo di una iniziativa capace di andare oltre la didattica tradizionale, senza trascurare l’aspetto emotivo e dell’inclusione.

ll cuore dell’evento ha visto i ragazzi esibirsi per classi parallele, che hanno dimostrato una buona padronanza del linguaggio jazzistico. Il sipario si è alzato sulle esecuzioni vocali e strumentali delle classi prime con l’energia di “Bemsha swing” di Thelonious Monk, che ha visto come musicista solista Beatrice Trucchia. Le classi seconde hanno poi proseguito con il classico di Ray Charles “Hit the road Jack”, impreziosito dagli interventi solisti di Dario Morbidelli, Sofia Di Paolo Antonio e Danila Stampigioni. Infine, le classi terze hanno chiuso il cerchio degli studenti con “C-Jam Blues” di Oscar Peterson.

A dare ulteriore lustro alla mattinata è stata l’esibizione dei maestri e professionisti che hanno curato la preparazione dei ragazzi: AlessandroIachini (chitarra), FrancescoPierotti (contrabbasso), AlessandroVece (violino) e FrancescoBenedetti (batteria). I docenti hanno offerto una lezione magistrale di musica d’insieme eseguendo standard iconici come “I Got Rhythm” di George Gershwin, “There Will Never Be Another You” di Chet Baker, “Out of Nowhere” di Charlie Parker e “Caravan” di Duke Ellington.

Dietro questo successo, la visione di EgidioMarcari, presidente del Tolfa Jazz e promotore del progetto, il quale – in accordo con il suo vice, Alessio Ligi – si è complimentato con la scolaresca per il traguardo raggiunto. Un plauso speciale lo ha rivolto quindi ai maestri e professionisti “per aver portato avanti una esperienza formativa d’eccellenza che ha saputo unire le comunità di Tolfa e Allumiere nel segno dell’arte e della crescita educativa”.