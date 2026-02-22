Tradizioni, torna il concorso "La migliore Pizza di Pasqua di Civitavecchia" • Terzo Binario News

Dopo il successo della prima edizione, torna anche nel 2026 il concorso “La Migliore Pizza di Pasqua di Civitavecchia”, iniziativa promossa dalla Pro Loco di Civitavecchia APS e dalla Confraternita dell’antica zuppa di pesce e della Cucina Tradizionale Civitavecchiese, con l’obiettivo di valorizzare una delle espressioni più autentiche della tradizione gastronomica locale.

La Pizza di Pasqua rappresenta infatti non solo un prodotto simbolo del periodo pasquale, ma un vero e proprio patrimonio culturale, legato ai ricordi familiari, ai riti domestici e alla trasmissione dei saperi tra generazioni. Un impasto che racconta storie di case, di forni accesi all’alba, di attese e di convivialità.

La seconda edizione del concorso intende rafforzare questo legame con il territorio, oinvolgendo sia amatori sia professionisti, in un confronto che unisce passione, tecnica e rispetto della tradizione.

Due le categorie previste: “Pizza di Pasqua Tradizionale” e “Pizza di Pasqua Gluten Free”, a

testimonianza di un’attenzione inclusiva che guarda al futuro senza dimenticare le radici.

“La seconda edizione del concorso rappresenta per noi molto più di un appuntamento

gastronomico, è un segnale di continuità e di impegno verso il nostro territorio. – sostiene la

Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi – È un momento di valorizzazione dell’identità della nostra comunità e delle tradizioni che rendono unica Civitavecchia. La Pizza di Pasqua non è soltanto una ricetta: è memoria familiare, è trasmissione di saperi, è condivisione. Con questa iniziativa vogliamo dare spazio sia agli amatori sia ai professionisti, creando un’occasione di incontro tra generazioni diverse, unite dalla passione per la nostra cucina tradizionale.”

Per aderire all’iniziativa è necessario inviare una mail di iscrizione all’indirizzo

tradizioni@prolococivitavecchia.com entro le ore 24.00 del 22 marzo p.v. indicando

nell’oggetto: Partecipazione al concorso “La migliore pizza di Pasqua di Civitavecchia”. Seguirà il

proprio nome e cognome la categoria e un contatto telefonico.

La consegna del prodotto accompagnato dall’elenco degli ingredienti utilizzati, avverrà il 24

marzo dalle ore 10.00 alle 13.00 presso il ristorante Tsade in via Enrico Toti, 13/15.

La premiazione delle tre Pizze che avranno ottenuto i migliori punteggi da parte della

Commissione di valutazione avverrà nel pomeriggio di venerdì 27 marzo presso lo stesso

ristorante Tsade.

Info al n. 3513440202 e 3476419015