Enogastronomia, da Tolfa a Civitavecchia: apre la Pasta all'uovo "Ruvida" • Terzo Binario News

Lo chef Giuseppe Nicolini ha inaugurato venerdì il secondo negozio laboratorio in via Traiana

di Cristiana Vallarino

Tra tanti negozi che chiudono, lasciando il posto all’ennesimo bazar per turisti, nel centro di Civitavecchia ne è stato appena appena inaugurato uno che è molto più di un’attività commerciale. Si tratta di “Ruvida”, la pasta all’uovo che ha aperto i battenti venerdì scorso, in via Traiana 43.

“Ruvida” esiste già da tre anni esatti a Tolfa, dove un giovane chef, diplomato all’Alberghiero, oggi quasi trentenne, di ritorno da alcuni anni in giro per ristoranti anche stellati per l’Europa e l’Italia aveva raccolto l’eredità dello storico “Coccodè” di Anna e Letizia Vannicola, spostando il punto vendita sempre lungo la centrale via Roma.

Giuseppe Nicolini, col supporto della mamma Maria Grazia Guiducci abile ai fornelli, da allora pur proseguendo il lavoro delle due sorelle (che servivano molti ristoranti della zona fra cui il noto Isola del Pescatore di Santa Severa) ha arricchito la produzione e le proposte da mettere in mostra sul bancone.

Alla fine dello scorso anno, a Giuseppe è venuta l’idea di aprire un punto anche in città: “Abbiamo moltissimi clienti civitavecchiesi, sia privati che locali – spiega – così sempre col supporto di mia mamma e del compagno Andrea, abbiamo individuato e risistemato questo posto, centrale. Manteniamo il negozio l Tolfa, in quanto divideremo la produzione”.

Il nuovo locale è arioso, arredato in maniera semplice, elegante, funzionale ed accogliente, con una grande vetrata a vista sul laboratorio. Con Giuseppe, che si è trasferito a vivere in città – a parte mamma Maria Grazia che si dividerà tra collina e mare -, ci sono altre tre ragazze al lavoro.

Per l’affollata inaugurazione, insieme al prosecco, sono stati serviti supplì, lasagne e cartoccetti di tortellini fritti. Ma nel banco frigo c’erano tanti tipi di pasta, tutta confezionata con prodotti di qualità, e a richiesta tanto altro si può preparare. “Ruvida” non è un posto dove sedersi a mangiare, ma sarà possibile il take away per veloci pause pranzo.

I giorni d’apertura per ora saranno dal lunedì alla domenica, con riposo nei pomeriggi di giovedì e domenica.

