“Subacquea Zero Barriere” di HSA Italia domenica a Cerveteri • Terzo Binario News

Domenica 17 maggio a Cerveteri, un nuovo appuntamento gratuito con la “Subacquea Zero Barriere” di HSA Italia. Protagonisti della giornata sono le persone con disabilità e non, che si trovano insieme per condividere fantastiche esperienze: un respiro in più, una barriera in meno, con il coinvolgimento di istruttori, guide, familiari, volontari e istituzioni.

L’evento di grande importanza per il territorio si terrà dalle 9:30 alle 13:30 nella piscina del Tyrsenia Sporting Club, in via Enzo Morlacca n.10 a Cerveteri: le persone con disabilità possono vivere in prima persona l’esperienza di immergersi in piscina, partecipando a prove di nuoto, snorkeling, apnea e subacquea.

L’iniziativa dà continuità al programma di primavera avviato da HSA Italia che il prossimo fine settimana passa da Cerveteri, con la partecipazione attiva del Nucleo Subacqueo Cerveteri Ladispoli ODV, coadiuvato dal trainer HSA Massimo Cervoni della scuola Italian Divers di Roma, due realtà locali impegnate per le persone più fragili.

Massimo Cervoni di HSA Roma così commenta: “Le iniziative HSA portano gioia, donano sorrisi e intense emozioni a tutti i partecipanti, sviluppando vera integrazione fra le persone. È sempre un vero piacere contribuire, vedere tanti amici collaborare sulle nostre iniziative che portano benefici e lanciano messaggi positivi alla collettività”.

In particolare, a Cerveteri, la collaborazione del Nucleo Subacqueo Cerveteri Ladispoli ODV con il presidente Fabrizio Pierantozzi rappresenta un connubio perfetto di professionalità e competenze per rendere sempre questi eventi una meravigliosa esperienza, anche propedeutica alla possibilità di viverla in mare. Dichiara Fabrizio Pierantozzi: “Sott’acqua in piscina o in mare, le persone con disabilità lasciano a terra la carrozzina e le limitazioni. Il senso di libertà, con l’assenza di rumori e la gravità che si attenua, è talmente unico che ti muovi, voli senza peso. E in più in mare, immergersi ed esplorare un ambiente straordinario come il mondo sommerso, con una flora e fauna dai mille colori, è entusiasmante ed è sempre come la prima volta, una continua scoperta”.

Si ringrazia il Tyrsenia Sporting Club per la messa a disposizione della piscina e Assovoce – Associazione Soccorritori Volontari Cerveteri, che supporta il controllo e la sicurezza delle persone presenti a questo incontro.

Anche questo evento ha delle basi solide alle spalle. Infatti, HSA, nel 1981, ha creato il sistema didattico multilevel consolidato da anni e riconosciuto a livello internazionale, che ha consentito agli istruttori di brevettare migliaia di subacquei con disabilità, che si immergono in sicurezza alla scoperta delle meraviglie del mondo sommerso. In Italia e all’estero, il programma HSA crea occasioni di incontro, scoperta e condivisione, dimostrando come la subacquea possa essere uno straordinario strumento di crescita, libertà e inclusione. A rendere possibile queste giornate gratuite sono sempre gli istruttori e le guide HSA provenienti da diverse realtà del territorio, che mettono a disposizione esperienza, passione e professionalità.

“Subacquea Zero Barriere” a Cerveteri ha il patrocinio della Regione Lazio, del Ministero del Turismo, di Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili, di SIMSI – Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica di NADD Global Diving Agency, e la partecipazione di varie associazioni e cooperative presenti sul territorio di Cerveteri e Ladispoli. hsaitalia.com