Referendum, Forza Italia e Comitato per il Sì fanno il pieno a Civitavecchia • Terzo Binario News

Grande partecipazione all’iniziativa promossa da Forza Italia insieme al Comitato per il Sì alla riforma costituzionale. Una sala gremita ha accolto il vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera, l’onorevole Enrico Costa, intervenuto per illustrare contenuti e obiettivi della riforma.

Ad accoglierlo il deputato del territorio Alessandro Battilocchio, la presidente del comitato Rosita Gargiulo e l’avvocato Antonio Maria Carlevaro.

Nel corso dell’incontro, i relatori hanno approfondito le ragioni del Sì, soffermandosi su aspetti tecnici e normativi spesso trascurati nel dibattito pubblico e nelle campagne referendarie, con l’obiettivo di offrire ai cittadini strumenti informativi più completi.

Presenti in sala anche i membri del direttivo locale e numerosi rappresentanti istituzionali.

«Stiamo portando avanti un lavoro di informazione nelle città per spiegare nel dettaglio la riforma, che completa un percorso iniziato nel 1989 con la riforma Vassalli. È davvero importante favorire la partecipazione dei cittadini a questa scelta“ha dichiarato l’onorevole Battilocchio.

«Questa riforma si fonda equilibrio, merito e responsabilità. Stiamo migliorando il sistema utilizzando gli strumenti che la Costituzione ci mette a disposizione», ha concluso l’onorevole Costa.