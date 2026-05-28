Tpl Ladispoli, Governo Civico: "Alla Regione da luglio, ma nessuna info dal comune" • Terzo Binario News

“Dal 1 luglio 2026 la gestione del Trasporto Pubblico Locale passerà direttamente alla Regione Lazio. Per noi di Ladispoli e Cerveteri significa che il servizio non sarà più gestito dai due Comuni.

Come consiglieri comunali avevamo preparato un’interrogazione consiliare per chiedere: Come cambierà il servizio dal 1° luglio? Quali linee, orari e corse saranno confermate, modificate o soppresse? – Quali garanzie ci sono sulla qualità e sulla frequenza del servizio?

La risposta del sindaco e della sua maggioranza è stata abbandonare l’aula durante l’ultimo Consiglio Comunale, evitando il confronto. Abbiamo chiesto la convocazione di una Commissione Consiliare aperta, con la partecipazione dei cittadini, per discutere insieme cosa succederà. Sulla commissione si sono appellati al regolamento, cosa superflua, perché non è vietato convocare una commissione, visto che la stessa è Consultiva, Finora, nessuna informazione ufficiale.

Il punto è semplice: Se la Regione ha deciso di prendere in mano direttamente il servizio, l’obiettivo non può che essere migliorare ciò che c’era prima. Altrimenti non si capisce il motivo del cambio. I cittadini pagano il servizio e hanno diritto a sapere cosa cambia da luglio.

Vorremmo essere fiduciosi che l’amministrazione dia presto informazioni chiare, trasparenti e complete. Noi continueremo a chiedere risposte”.

I Consiglieri Comunali Roberto Garau Daniela Ciarlantini