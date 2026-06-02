Sara, nata in casa a Cerveteri: l'abbraccio della sindaca Gubetti • Terzo Binario News

“Ho ricevuto un regalo immenso, di quelli che riempiono il cuore e danno un senso profondo al mio cammino: ho finalmente conosciuto la piccola Sofia.
È una bambina meravigliosa e incontrarla insieme ai suoi splendidi fratellini e ai suoi genitori è stato un momento di un’emozione indescrivibile. Stringere la sua mamma tra le braccia è stato come racchiudere in un abbraccio tutta la forza, il coraggio e la meraviglia della vita.
La sua storia ormai ha fatto il giro d’Italia: Sofia aveva una fretta incredibile di venire al mondo! È nata così, direttamente a casa a Cerveteri!
Prima che il papà potesse accompagnare la mamma in ospedale e prima che l’ambulanza potesse arrivare.
Una nascita speciale che ci ricorda come la vita, alla fine, trovi sempre la strada più forte e sorprendente per vincere e fiorire.
A questa bellissima famiglia giovane della nostra città va il mio affetto più grande.
Benvenuta nella nostra comunità, piccola Sofia: Cerveteri ti accoglie a braccia aperte!”.
Così sui social la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti.